Manisa'daki eğitim yatırımları görüşüldü

2020 yılı eğitim yatırımları ve onarım çalışmalarının görüşüldüğü toplantıya; Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcıları Ahmet Yılmaz ve Ünal Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Günay Özcan ve yetkililer katıldı.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu, doğa olaylarını engellemenin mümkün olmadığını ancak gerekli tedbirleri almanın yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirgeyeceğini belirten Vali Deniz, “Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim binalarımızda yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde hazırlanan ‘Deprem tahkik raporları' sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen ve yıkım kararı alınan eğitim binalarının en kısa sürede yıkılarak yeniden yapımı için çalışmaları başlattık.” dedi.

Çocukların eğitim aldığı mekanların önemli olduğunu, Türkiye'de son yıllarda eğitim alanında çok önemli yatırımların yapıldığını da ifade eden Vali Deniz, “Amacımız, okullarda çocuklarımızı hayata hazırlarken onlara güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı sağlamak” dedi.

Manisa Valiliği tarafından daha önce deprem sonrası hasar gördüğü ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 11 ilçede 29 eğitim binası hakkında yıkım kararı almıştı.

Yıkımı yapılacak eğitim binaları ise şu şekilde:

"Akhisar'da Zübeyde Hanım İlkokulu, Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi lojman binası, Medar Şehit Ali Mercan İlkokulu-Medar Ortaokulu, Gölmarmara'da Ozanca Köyü Ortaokulu C Blok, Gördes'te Güneşli Ortaokulu, Kırkağaç'ta Şehit Mehmet Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyon binası, Şehit Mehmet Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi B Blok, İsmail Hakkı Gelenbevi İmam Hatip Ortaokulu A Blok, Kula'da Dört Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu, Salihli'de Namık Kemal Ortaokulu A Blok, Şehitler Ortaokulu A Blok, Şehitler İlkokulu B Blok, Sarıgöl'de Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu, Saruhanlı'da Dilek Şehit Emrah Akman İlkokulu B, C ve D Blok, Paşaköy Mustafa İzci Ortaokulu, Selendi'de; Rahmanlar İlkokulu ve Ortaokulu A Blok, Soma'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lojman Binası, Turgutlu'da Cumhuriyet İlkokulu A, B ve C Blok, Samiye Nuri Sevil İlkokulu A ve B Blok, Yunusemre'de Vakıfbank Türk Birliği İlkokulu, Atatürk Ayser Kani Çeliker Ortaokulu A ve B Blok, Saruhanbey Ortaokulu A Blok."