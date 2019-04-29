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Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Manisa’nın Demirci ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.



Edinilen bilgilere göre, bugün saat 14.10 sıralarında Demirci ilçesinin kırsal Kuzeyir Mahallesi'nde Mehmet Ü. yönetimindeki 45 TG 338 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, araziye girdi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 66 yaşındaki Ramazan Öncülü aldığı darbe sonucu olay yerinde can verdi. Araçta bulunan sürücü Mehmet Ü., Hikmet G., Arzu B., İsmail Ö. ve 6 yaşındaki Mehmet B. yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Arzu Bozan sevk edildiği Salihli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylelikle ölü sayısı ikiye yükselmiş oldu. Diğer 4 yaralının ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

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