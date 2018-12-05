Manisa'daki hurda araçlar MKE'ye devredildi

Resmi Gazetede yayımlanan 7020 ve 7103 sayılı kanun kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muradiye Şantiyesinde hurda araçların bertarafı konusunda tek yetkili kurum olan MKE'ye devredilmeye başlandı. Bu kapsamda büyükşehir belediyesine ait 11 resmi plakalı ve vatandaşlara ait 157 sivil plakalı araç Aliağa Hurda İşletme Müdürlüğüne götürülecek. Konuyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, “Resmi Gazetede yayımlanan 7020 ve 7103 sayılı kanun kapsamında trafikte ömrünü tamamlamış araçlar büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri tarafından, büyükşehir olmayan illerde ise il özel idareler tarafından teslim alınarak bertaraf işlemleri yapılmaktadır” dedi.

Daire Başkanı Üstün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Makine Bakım Onarım Şube Müdürlüğünce trafikte ömrünü tamamlayan büyükşehir belediyesine ait 11 resmi plakalı ve vatandaşlara ait 157 sivil plakalı araç kanunlar kapsamında ekspertizi yapılarak teslim alınmış olup, bertaraf işlemlerinin sonuçlandırılması amacıyla tek yetkili kurumu olan Makine Kimya Endüstrisine teslim ediliyor. Araçlar MKE'nin Aliağa'da bulunan Hurda İşletme Müdürlüğüne taşınarak bertaraf işlemleri tamamlanacak” diye konuştu.