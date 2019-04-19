Manisa'daki kayıtlı işsiz sayısı 62 bini geçti

Dönem toplantısı, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Binası Toplantı Salonunda Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı. Ocak ayında yapılan toplantıda kayıtlı işsiz sayısının 48 bin 502 olarak açıklandığı Manisa'da bu rakamın mart ayı sonu itibariyle 13 bin 547 kişi artarak 62 bin 49'a yükseldiği bildirildi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yapılan toplantıların amacının Manisa'nın istihdam politikalarına katkı sağlamak, arz ve talebi değerlendirmek olduğunu kaydetti. Geçen hafta Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde güzel bir açılışın olduğunu söyleyen Vali Deniz, “Japon sermayesiyle yerli sermayemiz İnci Akü'nün 3. Fabrikasını açmıştık. Orada Japonya'nın Ankara Büyükelçisinin söylediği güzel bir söz vardı. 'Biz dünyanın her yerini geziyoruz, yatırım yapıyoruz' dedi. 'Ama Manisa'da yaptığımız yatırım çok daha farklı, çok severek yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli sanayi bölgelerinden birisi. Biz daha fazla yatırım yapmayı da düşünüyoruz' dedi. Bu Manisamız açısından, ülkemiz açısından güzel bir şey. Biz her zaman söylüyoruz Manisamız daha iyi yerlerde olması gereken bir şehirdir. Bize düşen görev yerli yabancı fark etmez sanayicimizin eleman ihtiyacını karşılamaktır. Daha fazla üretim nasıl yaparız, daha fazla istihdam nasıl yaparız bunun gayreti ve çabası içerisinde olacağız.” dedi.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Eşref Aslan, Ocak-Mart 2019 dönemi faaliyetleri hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi. En son ocak ayı işsizlik oranlarının açıklandığını kaydeden Aslan, işsizlik oranı ülke geneli yüzde 14,7 olarak gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi: “Bu da ciddi bir oranda işsizlik rakamlarının arttığını gösteriyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Sahada kurul olarak daha aktif olmamız gerektiğini gösteriyor. İl bazında işsizlik verileri 2013 yılında ilan edilmişti. Manisa, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya'nın bulunduğu TR33 bölgesinde işsizlik oranı 2018 yılında 6,8 olarak açıklandı. Bir önce yılda 6,2'ydi. Manisa diğer illere göre işsizliğin az olduğu illerden biridir. Mart olarak baktığımızda kurumumuza kayıtlı işsiz sayısı 29 bin 186'sı erkek, 32 bin 863'ü kadın olmak üzere toplam 62 bin 49'dur. Eğitim durumuna baktığımızda kayıtlı işsizlerin en çok ilkokul ve ortaokul mezunları olduğu görülüyor.”