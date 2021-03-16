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Manisa'daki korkunç cinayete 2 tutuklama

Manisa’nın Salihli ilçesinde mesire alanında İlyas Filiz’in (39) iple bağlandıktan sonra dövülerek öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde mesire alanında İlyas Filiz'in (39) iple bağlandıktan sonra dövülerek öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Adala Mahallesi'nde İlyas Filiz (39), Ali A.'yı (31) bıçakla yaraladıktan sonra Ali A.'ın arkadaşları tarafından iple bağlanıp sopalarla dövülmüştü. Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Filiz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Filiz'in dövülerek öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen E.T. (27), M.K. (26), İ.D.E. (20), K.A. (26) jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.T. ve İ.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Kazım A. ve Mehmet K. ise tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.



Yeni gözaltılar var


Öte yandan soruşturmayı derinleştiren jandarma ekiplerinin şüphelilerin verdikleri ifade doğrultusunda 4 kişiyi daha gözaltına aldıkları öğrenildi.

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