Manisa'daki okullara 200 bin kitap kazandırılacak

Okuma kültürünü çocuklara aşılamak gerektiğini belirten Vali Deniz, ilk etapta merkez ve ilçelerde bulunan 30 okulda Z kütüphane formatında proje yürütüldüğünü ve 200 bin civarında kitap kazandırılacağını söyledi.

Manisa Öğretmenevinde yapılan Manisa Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, bazı kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Platform Başkanı Recep Özgüvenç, Eğitime Destek Platformunun amacının eğitim çağındaki çocukların, gençlerin milli ve manevi değerlere sahip yetişmelerini sağlamak olduğunu ifade etti. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin de Vali Ahmet Deniz'e eğitime verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Son yıllarda eğitimde önemli mesafe alındığını ifade eden Vali Ahmet Deniz ise, eğitimin niteliğini artırmak, çocukları daha bilgili, kültürlü, teknolojiyi kullanan milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmek amacıyla genel bir değerlendirmede bulunulması için bir araya geldiklerini belirtti. Vali Deniz, ”Bizler cihan devleti kurarken atalarımızın kılıçları kadar kalemi de keskindi. Eğitime ve bilime gerçekten değer verirsek yapamayacağımız hiç bir şey yok. Bizim medeniyetimizin temelinde, paylaşım var, merhamet var, kucaklaşma var, gerçek insani değerler var. Bu değerlere sahip çocuklar ve gençler yetiştirmek zorundayız. Bizim Medeniyetimize batının da doğunun da ihtiyacı var” dedi.

Okuma kültürünü çocuklara aşılamak gerektiğini belirten Vali Deniz, ilk etapta merkez ve ilçelerde bulunan 30 okulda Z kütüphane formatında proje yürütüldüğünü ve 200 bin civarında kitap kazandırılacağını, hedeflerinin daha da yüksek olduğunu kaydetti.