Manisa'daki okulların güvenlik tedbirleri değerlendirildi

Manisa'da eğitim öğretim yılının ikinci döneminde okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde okullarda alınacak güvenlik tedbirleri ve servis araçlarının faaliyetlerine ilişkin değerlendirme toplantısı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı I. döneminde okullarda ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ve yapılan çalışmalar ile II. dönemde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin sunum eşliğinde bilgi verildi.

Vali Yaşar Karadeniz, toplantıda yaptığı konuşmada 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı I. döneminde yapılan çalışmaların ilimizde verimli olduğunu ifade ederek “Birinci dönem yapılan çalışmalar ve gösterilen gayretler ile ilimizde verimli bir eğitim dönemi geçirdik. Hem okul eksiklerimizin giderilmesi açısından hem de öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan sosyal, sportif, kültürel faaliyetler geçirmeleri açısından güzel bir dönem geçirildiği kanaatindeyim. Bunun yanında sorunlarımız ve eksiklerimiz mutlaka var. Bu toplantıda sizlerin sahada gördüğü eksikleri ve sıkıntıları görüşüp bu konuda yapılması gerekenleri değerlendireceğiz” dedi.

Öğrencilerin zararlı alışkanlıklar edinmemesi için okul idarecilerine, rehber öğretmenlerine ve sınıf öğretmenlerine büyük görev düştüğünü dile getiren Vali Karadeniz, “Öğrencileri bire bir takip etmek gerçekten çok önemli. Bazen öğrencilerin kendi aralarında yaşadıkları sıkıntılar, bazen aileyle yaşanan olumsuzluklar, bazen derslerdeki başarısızlıktan kaynaklı olumsuzluklar sebebiyle öğrencilerimiz hiçbirimizin onaylamayacağını durumları tercih edebiliyorlar. Öğrencilerimizi bire bir takip edersek bu olumsuzlukların önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü onların destek alamadıklarını düşündükleri anda okuldaki öğretmeni, okul yönetimini yanında görmesi onun için önemli bir destektir. Elbette çocukların akademik eğitimi asli görevimizdir ama o çocukları sağlıklı bir şekilde yetiştirip topluma kazandırmak da eğitim faaliyetinin genel tarifi içerisinde yer almaktadır” diye konuştu.

Toplantı okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve diğer katılımcıların söz alıp okullarında ve okul çevresinde yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini dile getirmesi; bu konuda yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

Vali Yaşar Karadeniz, toplantı sonrası Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından Kültür Sitesinde açılan bilgilendirme stantlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Erhan Günay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Enver Sungur, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve yetkililer katıldı.