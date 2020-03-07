Manisa'daki operasyonlarda 2 polis memuru hafif yaralandı

Dün tüm ülke genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Manisa'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 29 kişi gözaltına alındı. Hakkında 4 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Murat G., adresinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada yatak ve yorganların yığın olarak bulunduğu yerin içerisinde gizlenirken yakalanırken, Murat G. ve ailesinin polise gösterdiği mukavemet karşısında 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Tüm ülke genelinde Emniyet güçleri tarafından ‘Onlar artık aranmıyor' operasyonu düzenlendi. Manisa'da 300 emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 kişi için 29 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Adli makamlardan alınan izinlerle farklı suçlardan aranan 29 kişi yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler yapıldı.

Yapılan operasyonlarda 92 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 29 kişi operasyon sonucu yakalandı. Yakalanan şahısların ‘Hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun Kaçması suçundan, ‘Yağma ve uyuşturucu madde' suçlarından, ‘Çocuğun cinsel istismarı' suçundan, ‘Dolandırıcılık' suçundan, ‘Çekle ilgili karşılıksız işlem' suçlarından arandıkları öğrenildi.

İki polis memuru yaralandı

Hakkında “Hükümlü veya tutuklunun kaçması” ve “Bina içinde muhafaza alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan” kesinleşmiş 4 yıl 7 ay 10 gün hapis ceza ile aranan Murat G. adresinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada yatak ve yorganların yığın olarak bulunduğu yerin içerisinde gizlenirken yakalandı. Murat G. ve ailesi şüpheliyi kaçırma amaçlı olarak görevli memurlara aktif direnme ve mukavemette bulundu. Bu sırada iki polis memuru hafif şekilde yaralanırken, konu ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Polisler hakkında inceleme başlatıldı

Belirtilen mukavemet neticesinde görevli memurların zor kullanma dereceleri ile ilgili olarak da Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli incelemelerin yapıldığı açıklandı. Ulusal basında yer alan görüntülerde, olayın sadece bir kısmının yer aldığı belirtilirken, açıklamada şahsın adli kontrol şartı ihlali sebebiyle değil, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunması sebebiyle yakalanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.