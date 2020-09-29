İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'daki orman yangınına karadan müdahale devam ediliyor

Manisa’nın Gördes ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ederken, havanın kararması nedeniyle helikopterlerin müdahale edemediği yangında ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ederken, havanın kararması nedeniyle helikopterlerin müdahale edemediği yangında ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor.


Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor. 15.00'te çıkan yangına ilk olarak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 30 arazözle müdahale edilirken, havanın kararması nedeniyle helikopterler geri çekilerek yangına 45 arazözle karadan müdahale ediliyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekiplerin zorlu mücadelesinin devam ettiği yangında bir çiftlikte mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.