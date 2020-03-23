Manisa'daki parklarda polis nöbeti

Manisa'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için parklarda nöbet tutarak, yasak kapsamında bulunan vatandaşları uyardı, evlerine gönderdi.

Manisa'da polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için parklarda nöbet tutmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklarda görev alan polis ekipleri, kimlik kontrolünde bulundu. Ekipler, 65 yaşın üstünde olduklarını tespit ettiği kişileri uyarıp, evlerine gönderdi.

Uygulamada polis ekiplerinin eldiven ve maskeli oldukları dikkat çekerken, öte yandan parklarda bulunan bankların üzerine belediyeler tarafından şerit çekilerek, bilgilendirici broşürlerin asılı olduğu görüldü.