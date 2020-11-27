Manisa'daki trafolar sanat eserine dönüştü

Yürütülen çalışmayı inceleyen Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, trafoların güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Güzelyurt Mahallesi 5789 Sokakta bulunan, elektrik trafoları birer sanat eserine dönüşüyor. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi, trafo duvarlarını özenle boyayarak kent estetiğine uygun hale getiriyor. Yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava ile birlikte inceledi. Trafoların daha önce bakımsız bir görünümde olduğunu ifade eden Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, ”Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmayla trafolar çok güzel bir görünüm kazandı. Tüm ekibe teşekkür ederim.” dedi.