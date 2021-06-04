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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve polisin takibine takılan 6 kişi yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve polisin takibine takılan 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 6 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Manisa'nın Turgutlu İlçesinde 2 aydır uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 şahıs polis tarafından takibe alındı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda ev aramaları yapıldı. Ev aramalarında 2 adet silah, 510 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassa terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyet sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkan S.Ş.(24), Ö.Ç.(33), S.D.(25) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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