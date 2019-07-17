Manisa'daki yatırımları görüştüler

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 2019 yılı için Manisa'da planlanan 311 kamu yatırımından 64'üne başlanılamadığını ve bunun sebebinin de arsa, ödenek ve hukuki sorunlardan kaynaklandığını açıkladı. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları başka bir ülkenin yaşaması halinde ortada bir ülke bile kalmayacağının altını çizen Vali Deniz bunca olumsuzluklara rağmen bir takım sıkıntıların yaşanmasının da normal olduğunu ve Türkiye tekrar hareketli, yatırımlı dönemlerine en kısa sürede döneceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi.

Manisa'da 2019 yılının 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Manisa Valisi Ahmet Deniz Başkanlığında Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye ve kurum temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında 2019 yılındaki yatırımlarla ilgili bilgi veren Manisa Valisi Ahmet Deniz, “2019 yılı nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan 2. Dönem yatırımcı kuruluşlar dönem raporlarına göre ilimizde 311 kamu yatırım projesi uygulandığı, bunların toplam tutarının 4 milyar 838 milyon TL olduğu anlaşılmıştır. Projeler için önceki yıllarda 1 milyar 765 milyon TL harcama yapılmış, 2019 yılı için toplam 403 milyon TL ödenek ayrılmıştır. İkinci dönem sonu itibariyle 204 milyon TL harcama yapılarak yüzde 51 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu projelerin 29'unun tamamlandığı 194'ünün devam etmekte olduğu, 24'ünün ise ihale aşamasına getirildiği ve 64 projeye ise henüz başlanılmadığı görülmüştür. Başlanamayan projelerin başlanamama sebeplerinin arsa, ödenek ve hukuki sorunlar olduğu görülmüştür.” dedi.

“Türkiye eski hareketli günlerine dönecektir”

Türkiye'nin son 15 yılda büyük bir gelişme ve büyüme yakaladığını kaydeden Vali Deniz bu süreçte bazı sıkıntıların da yaşandığına dikkat çekerek, “Yapılan saldırıları tek tek anlatmaya gerek yok. Son 7-8 yıldır Türkiye üzerine oynanan oyunlara bakınca, en son biliyorsunuz 2 gün önce 15 Temmuz şehitlerini andık. En hain darbe girişiminin finalini o güçler 15 Temmuzla yapmak istedi. 30-40 yıldır PKK ile uğraşıyoruz, Suriye'deki kriz direkt bizi ilgilendiriyor, Irak'taki hakeza bir iç savaş var. Buralar bizim ihracat yaptığımız ülkeler. Mısır'daki darbe, Libya'daki olaylar gibi etrafımız sürekli olumsuzluklarla dolu. Bu şunu gösteriyor maalesef medeni dediğimiz bazı müttefik ülkeler tam da bu projelerin içerisinde. Hedefte de açık ve net bir şekilde Türkiye var. Perde önünü görüyoruz ama arkasını da iyi düşünmek lazım. Şuanda Doğu Akdeniz diye bir kriz var. 2010 yılında ABD bu bölgede trilyonlarca metreküp doğalgaz ve petrol rezerv ini tespit etti. Öyle rakamlar söyleniyor ki dünyada tespit edilen son yıllardaki en büyük rezervler. Üzerimize oynanan oyunlarla Türkiye safdışı bırakılmak istendi. FETÖ'cülerin hain darbe girişimi başarılı olsaydı bizim de çevremizdeki ülkelerden bir farkımız kalmayacaktı ve Doğu Akdeniz'de çok rahat parsel parsel bölüştükleri yerlerde sondaj çalışmalarına başlayacaktı. Biz ne yaptık, kendi sondaj makinelerimizle burada bizde varız dedik, buradan bizde faydalanacağız dedik. Bu konuyu şu nedenle açtım. Bu şartlarda bazı sıkıntılar da yaşamak normal. Başka ülkeler bizim 5-6 yıldır yaşadıklarımızı yaşasa ortada ülke diye bir şey kalmazdı. Bunu böyle görmek lazım. Belki 1-2 yıl yatırımlarla ilgili sıkıntılı bir süreç olacak, belki biraz yavaşlayacak ödeneklerimiz. Ama bu süreyi de şöyle değerlendirelim; projelerimizi hazırlayalım, planlamalarımızı yapalım, geleceği yönelik perspektiflerimizi yapıp hazır hale gelelim. 1-2 yıl daha fazla uzun sürmez, Türkiye tekrar hareketli, yatırımlı dönemlerine döner. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

Kurum müdürlerine seslendi

Konuşmasının son bölümünde kurum müdürlerine de seslenen Vali Deniz şunları söyledi: “Tüm kurum müdürlerimizden ricamız hem yatırımların takibi, denetimi kontrolü bizler için çok önemli. Yaptığımız çalışmalarda ihalelerin şeffaf olması, rekabetin sağlanıyor olması bizlerin görevi. Bu konuda daha hassas davranalım. Bize gelen herhangi bir şey yok ama genel itibariyle tasarruf tedbirlerine riayet edilmesi konusunda dikkatli olalım.”

Vali Deniz'in açılış konuşmasının ardından kurumlar yürüttükleri çalışmalar hakkında kurula bilgi verdi.