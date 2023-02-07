Manisa'dan 54 jandarma deprem bölgesine sevk edildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde arama kurtarma faaliyetleri devam ederken Manisa İl Jandarma Komutanlığı da harekete geçti. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerden; Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığından 27 personel Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrine, 6 kadın astsubay Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrine ve Çınarlıkuyu Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığından 21 personel olmak üzere toplamda 54 personel sevk edildi.