Manisa'dan Çanakkale'ye kadar pedal çevirecekler

Manisalı bisikletseverler, 29-30 Nisan tarihinde Manisa'dan Çanakkale'ye kadar 'Çanakkale Şehitlerimize Saygı Sürüşü' gerçekleştirecek. Manisa'dan pedal çevirecek olan bisikletseverlere Yunusemre Belediyesi tarafından Türk bayrağı ve flama takdim edildi.

Manisa ve ilçelerinden bisikletseverlerin oluşturduğu Manisa Bisiklet Hayattır Grubu, 29 - 30 Nisan tarihinde 'Çanakkale Şehitlerimize Saygı Sürüşü' yapacak. Manisa'dan Çanakkale'ye kadar pedal çevirecek olan sporculara Yunusemre Belediyesi önünde gerçekleştirilen tören ile Türk bayrağı ve flama verildi. Törene Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Türkiye Bisiklet Federasyonu Temsilcisi Remzi Yıldız, Manisa Bisiklet Hayattır Grubu Başkanı Timur Bozkurt, Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü Bisiklet Antrenörü Rümeysa Daloğlu ve sporcular katıldı. Bayrak ve flamayı Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan'ın elinden alan Manisa Bisiklet Hayattır Grubu Başkanı Timur Bozkurt, 'Çanakkale Şehitlerimize Saygı Sürüşü' dolayısıyla kendilerine her türlü desteği veren Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti.