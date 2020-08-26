Manisa'dan Çin'e ilk süt ürünleri ihracatı yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinden Çin Halk Cumhuriyetine bir ilk olarak mozzarella peyniri ihracatı gerçekleştirildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa'dan Çin'e ilk süt ürünü ihracatını gerçekleştirdiklerini söyledi. Konuyla ilgili bilgi veren Öztürk, "Bakanlığımız ile Çin Halk Cumhuriyeti yetkili otoriteleri arasında 2019 yılında başlayan ihracat görüşmeleri, 2020 yılı başlarında neticelenerek bu ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı için Türk firmalarının yolu açılmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen heyetlerin incelemeleri neticesinde ülkemizde toplam 54 firma süt ve süt ürünleri ihracatı yapmaya hak kazanırken, bu firmalardan 4 tanesi Manisa İlinde hizmet vermektedir. İlimiz Salihli ilçesinde bulunan ihracat izinli firmalardan biri tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk ihracatımız 24 Ağustos 2020 itibari ile gerçekleştirilmiştir. Firmanın 'MissRella' markasıyla -40 derecede iqf teknolojisiyle dondurulmuş rende mozzarella peyniri Salihli İlçe Müdürlüğümüzde görevli 'İhracat Sağlık Sertifikası' düzenlemeye yetkili veteriner hekimlerce gerekli kontrolleri yapılmış ve ilk parti olarak 8 bin kg ürün Çin Halk Cumhuriyeti'ne gönderilmek üzere konteynerlere yüklenmiştir. Ülkemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşma kapsamında il ve ilçe müdürlüklerimiz gerekli özveriyle çalışmalarına devam etmekte, Bakanlığımız ve firmalarımız arasında koordinasyon sağlanmaktadır. Ürün bazında çeşitli ülkelere ihracat yapabilecek tüm firmalara gerekli tüm bilgilendirmeler il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından yapılmaktadır. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda ilk ihracat partisini Çin Halk Cumhuriyeti'ne göndermenin gururunu yaşıyor, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.