Manisa'dan deprem bölgesine gönderilen personel ve yardımlar

7 büyüklüğündeki deprem sonrasında, şu ana kadar Manisa'dan bölgeye gönderilen personel sayısı ve yardımlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgeye; AFAD'dan 4 araç, 17 personel, 80 tır yaşam malzemesi, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nden 27 ambulans, 4 UMKE ve lojistik araç, 266 personel, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 7 araç, 54 personel ve 1 arama kurtarma köpeği, AKUT'tan 2 araç, gönüllü 14 personel, arama kurtarma ekibi ANDA'dan 2 araç, gönüllü 10 personel, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden 44 personel, Manisa Amatör Telsizciler Derneği'nden 15 personel, Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden 10 teknik personel, 5 şoför, 4 orman arama kurtarma personeli, Manisa Türk Kızılay'dan 2 araç, 6 personel, Soma Kaymakamlığı'ndan maden mühendisi, tekniker ve işçilerden oluşan 460 personel gönderildiği belirtildi. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi 1 ambulans, 3 personel, Akhisar Belediyesi 1 ambulans, 4 personel, Yunusemre Belediyesi 1 ambulans 3 personelini bölgeye gönderdi.

Açıklamada bölgeye gönderilen yardımlarla ilgili olarak, Manisa merkez ve Salihli ilçesinden içerisinde; kıyafet, gıda, hijyen, battaniye, soba ve su yüklü 11 adet yardım tırı Adana OSB Deprem Ayni Bağış Deposu'na, Yunusemre Belediyesinden 3 adet yardım tırı ile 1 adet su yüklü tır Kahramanmaraş'a, 1 adet yardım tırı Osmaniye'ye gönderildiği ifade edildi.