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Manisa'dan gönderilen kitaplar Van'a ulaştı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu tarafından başlatılan ’Kitap kumbaram’ projesinde toplanan binlerce kitap Van’ın Çatak ilçesi Kayaboğazı Ortaokuluna ulaştı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu tarafından başlatılan 'Kitap kumbaram' projesinde toplanan binlerce kitap Van'ın Çatak ilçesi Kayaboğazı Ortaokuluna ulaştı.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu Türkçe Öğretmenleri Gönül Kovan Gürakan ve Alpaslan Yılmaz Gürakan tarafından başlatılan ‘Kitap kumbaram' e-Twinning projesi kapsamında toplanan binlerce kitap Manisa'dan kilometrelerce uzaktaki Van'ın Çatak ilçesindeki Kayaboğazı Ortaokuluna ulaştırıldı. Okula büyük bir kütüphane kazandırılmasını sağlayacak kitapları alan öğrenciler Şehitler Ortaokuluna ve Manisa'ya teşekkür etti.


Kitapları alan Kayaboğazı Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri tarafından çekilen videoyu Şehitler Ortaokuluna ulaştırarak 'Şehitler Ortaokulu öğrencileri çok teşekkür ederiz, sizleri çok seviyoruz' mesajıyla gönderilen kitaplar için teşekkür etti.

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