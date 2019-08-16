İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'dan Suriyeli miniklere mesir macunu

Anda Kardeşe Vefa Derneği, El-Bab ve Afrin bölgesindeki yetim çocukları mesir macunu ile sevindirdi.


Anda Kardeşe Vefa Derneği, kendi bünyesindeki El- Bab, Kabbasin Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezi ve Afrin Tenzile Ana Yetim ve Kültür Merkezi'nde kalan 492 yetim çocuğa mesir macunu ikram etti. Kurban Bayramı vesilesiyle minik çocuklara insani yardım malzemeleri götüren gönüllüler, ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Öte yandan, bölgede faaliyetlerini sürdüren Anda Kardeşe Vefa Derneği Manisa İl Temsilciliği gönüllüleri, minik çocuklara mesir macunu dağıttı. Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.


Anda Kardeşe Vefa Derneği Manisa İl Temsilcisi Yavuz Temel, sadece Suriye'de değil mazlumun olduğu her yere Türk'ün vefalı elini uzatma gayretinde olduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.