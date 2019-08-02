Manisa'dan Türkiye'ye yerel tohum

Manisa'nın Salihli ilçesinde kısa adı GEMA olan Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Çevre Kalkınma Vakfı tarafından yerel tohuma destek çalışmaları kapsamında açılan Yerel Tohum Üretim Merkezinde 6 ay içerisinde 300 farklı yerel tohum elde edildi. GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, 15 dönüm alan üzerinde faaliyet gösteren merkezde yerel tohumlarla onlarca çeşit ürünün ekildiğini, bu ürünlerden elde edilecek tohumların Türkiye'nin bütün illerine gönderileceğini söyledi.

GEMA Vakfı olarak 5 yıl önce yerel tohum seferberliği başlattıklarını vurgu yapan Kilimcigöldelioğlu, “Bu kapsamda ilk etapta Allahdiyen Mahallesi'nde bir deneme üretimi gerçekleştirdik. Bunun ardından da Çamurhamamı Mahallesi'nde üst üste 3 yıl boyunca yerel tohum şenliği düzenledik. Yaklaşık 6 önce de Taytan Mahallesi'nde Yerel Tohum Üretim Merkezini hayata geçirdik. 15 dönüm alan üzerine kurulu merkezimizde 6 ay içerisinde 300 çeşit yerel tohum elde ettik. Şu anda da aklınıza gelebilecek tüm sebze ve meyveleri kapsayan 90 faklı ürünü yine yerel tohumlarla toprakla buluşturduk. Elde edeceğimiz ürünlerin tohumlarını geniş bir analiz ve araştırma sonucunda inceleyeceğiz. Üretim miktarlarına, verimlerine göre değerlendireceğiz. Değerlendirmeler sonucunda yine bu tohumları Türkiye'nin dört bir yanına göndereceğiz.” dedi.

“Yerel tohum desteklenmeli”

Vakıf olarak tohum şenliklerine katıldıklarını dile getiren Kilimcigöldelioğlu, “Yerel tohum üretimi konusunda birçok belediye, kurum ve sivil toplum kuruluşundan da destek alıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, özellikle Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde ciddi katkılar sundu. Vakıf olarak Türkiye'nin her yerinde düzenlenen yerel tohum şenliklerine katılıp vatandaşlara tohum dağıtıyoruz. TİGEM Genel Müdürlüğü ile görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

"Hibrit ve GDO'lu tohumlara karşıyız"

Vakıf olarak Hibrit ve GDO'lu tohumlara kesinlikle karşı olduklarını belirten Kilimcigöldelioğlu şunları söyledi:

"Biz yerel tohumu sürekli kullandığımız için yerel tohuma destek veriyoruz. Hibrit tohumlarını bir yıl kullanıyorsun bir daha kullanamıyorsun. Tamamen yurt dışı kökenli tohumlar. Yurt dışından ithalat yapıldığı için de ülke ekonomisi için ciddi bir kayıp söz konusu. Biz tamamen yerel tohumun Türkiye'de gelişmesini ve korunması istiyoruz ve bu konuda çalışmamızı sürdürüyoruz. Yerel tohum üretimi konusunda Türkiye'de önemli bir konuma ulaştığımızı düşünüyorum. Ciddi bir üretim merkez haline geldik. Örnek bir şey yapıyoruz. Örnek bahçelere de destek veriyoruz. Bütün Türkiye'ye yerel tohum dağıtıyoruz. Bizden isteyen herkese yerel tohum göndermeye devam edeceğiz.”