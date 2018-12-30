Manisa'dan Van'a binlerce kitaplık gönül kütüphanesi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu Türkçe Öğretmenleri Gönül Kovan Gürakan ve Alpaslan Yılmaz Gürakan tarafından başlatılan ‘Kitap kumbaram' e-Twinning projesi kapsamında toplanan binlerce kitap Manisa'dan kilometrelerce uzaktaki Van'ın Çatak ilçesindeki Kayaboğazı Ortaokuluna büyük bir kütüphane kazandırılmasını sağlayacak.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulunun Türkçe öğretmenlerinden Gönül Kovan Gürakan ve Alpaslan Yılmaz Gürakan tarafından başlatılan ‘Kitap kumbaram' e-Twinning projesi büyüyerek devam ediyor. Türkiye'nin pek çok ilinde başlatılan kitap toplama kampanyası toplumun her kesiminden büyük destek görürken proje kapsamında Şehitler Ortaokulu başta olmak üzere Manisa'daki pek çok okula, iş yerlerine ve diğer illerdeki okullara konulan kumbaralar sayesinde 26 Nisan 2019 tarihinde ‘Kitap kumbaram kütüphanesi' tabelasıyla Van'ın Çatak ilçesi Görentaş mevkiindeki Karaboğaz Ortaokuluna büyük bir kütüphane kurulacak. Çatak Kaymakamlığının da okulda kütüphane için çalışmalara başladığı öğrenildi.

'Kitap kumbaram' projesi sayesinde ihtiyacı olan çocuklar kitaplarla buluşurken aynı zamanda da kitaplarını paylaşan çocuklara paylaşma, yardımlaşma, sevgi, saygı, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi kazanımlar da verilmiş olacak. Toplanan kitaplar okul öğrencileri tarafından kolilere yerleştirilerek proje öğretmenleri tarafından kargoyla Van'a gönderildi.

Okul Müdürü Tayfun Sarıbeyler tarafından da desteklenen proje hakkında bilgi veren Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, "Şehitler Ortaokulu olarak 'Kitap kumbaram' projesi gerçekleştirmekteyiz. Bu projeyi başlatırken en çok da köy okullarına yardım etmeyi hedefledik ama bir diğer önemi de kendi çocuklarımıza paylaşmayı öğretmekti, birlik beraberliği kazandırmaktı, sevgiyi, saygıyı, yardımlaşmayı kavratmaktı aslında. Karşılıklı pozitif bir iletişim olacak. Proje sayesinde Manisa ve Van arasında bir gönül köprüsü olacak bu kumbara. Oraya gidecek olan kitaplar umarım çocuklar için çok büyük bir kazanç olur hem Manisa için hem Van için. Başka okullara da bu kütüphaneleri kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Projenin Eylül ayında başladığını kaydeden Gönül Kovan Gürakan, şunları söyledi:

"Kumbaramız defalarca doldu taştı diyebilirim. Şu an 3 bine yakın bir kitabımız oldu. 26 Nisan tarihine kadar sürecek bu proje. 26 Nisan'da Van'ın Çatak ilçesindeki Kayaboğazı Ortaokulunda kütüphanemizi kuruyoruz ve açılışını yapacağız. Bizler de buradan gitmeyi hedefliyoruz isteyen öğrencilerimizle beraber. Onlar orada heyecanla bekliyorlar, biz kurulmasını heyecanla bekliyoruz. Çok güzel bir çalışma. Bu projeyi daha önce de gerçekleştirdim. Manisa'nın köy okullarına götürdük. Aslında 3-4 yıldır devam eden bir proje. O çocukların yüzlerindeki ifadeyi gördüm. O kadar heyecan ve mutlulukla bekliyorlardı ki, bu heyecanı onlarda tekrardan göreceğim. Bu seferki daha büyük bir proje olacak. Büyük bir kütüphane kurmayı hedefliyoruz. Umarım bu şekilde devam eder. Bu projeyi ömrüm olduğu sürece gerçekleştirmeyi planlıyorum. Umarım 100. kütüphane, yüzlerce kütüphane kurmayı hedefliyorum öğrencilerimle birlikte.”

“Oradaki öğrencilerin kitaba verdiği önemi biliyoruz”

Projenin diğer bir öğretmeni olan Alpaslan Yılmaz Gürakan ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Eşimle beraber yürüttüğümüz ‘Kitap kumbaram' projesi biraz daha büyüyerek Van'ın Çatak ilçesi Kayaboğazı Ortaokuluna kütüphane olarak gerçekleşecek. Bu anlamda Eylül ayından beri gerek sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle gerek öğrencilerimizin katkısı, gerek farklı illerdeki okullardan gelen kitaplarla projeye destek büyük gözüküyor. Nisan ayında Van'ın Çatak ilçesinde açılışı yapılacak olan kütüphanemize ilgi yoğun. Van'daki öğrencilerimizin de bu anlamda umutla beklediklerini biliyoruz. Bizler de Muş'ta görev yaptık. Oradaki öğrencilerin kitaba verdiği önemi biliyoruz. Bu anlamda onların derdine bir nebze de olsa çare olursak ne mutlu bize ve öğrencilerimize.”

'Kitap kumbaram' projesine kumbaraya attıkları kitaplarla destek olduklarını kaydeden okulun 6/D sınıfı öğrencilerinden Emre Tuncer, “Toplanan kitaplar Van'a ve Türkiye'deki diğer illere gönderilecek. Çocuklara bu kitaplar ulaşacağı için çok seviniyoruz. Kitap okuyabilecekler. Kitap okuyunca bilgileri çoğalacak. Kitapların yanı sıra test kitapları da gönderdik. Test de çözebilecekler" diye konuştu.

Projenin çok güzel olduğunu anlatan okulun 6/D sınıfı öğrencilerinden Lalsu Sağır, "Van'a ve diğer illere okumaları için çok sayıda kitap gönderiyoruz. Çok güzel bir duygu. Gurur duyuyorum" şeklinde konuşarak duygularını dile getirdi.