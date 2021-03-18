Manisalı 2 bin 175 Çanakkale şehidi için 45 hatim

Manisa İl Müftülüğü tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla il genelindeki şehitlikler Manisalı gençler tarafından bayraklarla ziyaret edildi. Çanakkale'de 2 bin 175 şehit veren Manisa'nın gençleri okudukları 45 hatmi şehitlerin ruhlarına ithaf ederken, her bir şehidin adı şehitliklerde yüksek sesle okundu.

Manisa İl Müftülüğü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikle Çanakkale Savaşında şehit düşen 2 bin 175 Manisalı unutulmadı.

Manisa İl Müftülüğü, Manisa Diyanet Gençlik ve Genç TDV organizasyonuyla il genelindeki şehitlikleri ziyaret ederek Manisa'nın plakası olan 45 hatmi, Çanakkale'de şehit olan 2 bin 175 Manisalı askere hediye eden Manisalı gençler ve çocuklar şehitliklerde her bir şehidin adını tek tek okudu. Okunan 45 hatmin duasının da edildiği etkinlikle tüm şehitler için dualar edilerek gençlerin atalarının izinde olduğu vurgusu yapıldı.