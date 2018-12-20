Manisalı atlet Ahmet Bayram Mersin'den de madalyayla döndü

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Mersin'de katıldığı 4. Uluslararası Mersin Maratonu'nda 400 atlet arasında genel klasmanda 12'nci, Türkler klasmanında 6'ncı ve kendi yaş grubunda ise 1'inci olarak yine büyük bir başarıya imza attı.

Mersin'de 2016 yılındaki 2.37'lik derecesini bu kez 2.35 dakika ile geliştiren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, “Manisamızın ve kulübümüzün adını yine başarıyla duyurduğum için mutluyum. Mersin'de düzenlenen maratona çok iyi hazırlanmıştım. Kulübümün bana sağladığı en iyi imkanlarla yarışmalara hazırlanıyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu olmanın avantajlarını elde ettiğim başarılarla gösteriyorum. Desteklerinden dolayı başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.