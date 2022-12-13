Manisalı başkandan 'Alışverişinizi pazar yerlerinden yapın' çağrısı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı İdris Özer, vatandaşlara 'Alışverişlerinizi pazar yerlerinden yapın' çağrısında bulunarak, “Çünkü taze ve günlük ürünlerin, tarladan tüketiciye ulaştırıldığı adres pazaryerleridir” dedi.

Sofraların vazgeçilmezi lahana, marul, karnabahar, kereviz, ıspanak, brokoli, pancar, soğan ve pırasa gibi kışlık sebzelerin üretiminde söz sahibi olan Salihli Ovası'nda hasat yoğunluğu yaşanıyor. 12 ay tarımsal üretimin yapıldığı Salihli Ovası'nda yetişen kışlık sebzeleri üreten üreticilerin birçoğu kendi ürettikleri ürünleri, Salihli'de kurulan pazarlarda tüketicilerle buluşturulurken, bir kısmı da çevre il ve ilçelere gönderiliyor.

“Ürünlerimizin hepsi doğaldır”

Hem çiftçi, hem de pazarcı olduğunu belirten Arif Uludağ, “Salihli'nin verimli topraklarında kış aylarının vazgeçilmez ürünlerinden olan lahana, karnabahar, brokoli, kırmızı lahana yetiştiriciliği yapıyorum. Yetiştirdiğim ürünleri de pazar yerindeki tezgahımda satıyorum. Elimizdeki fazla ürünleri ise hallere satıyorum. Halkımızı taze taze ürünleri almak için halk pazarlarına davet ediyorum” dedi.

Salihli Ovası'nda 12 ay tarımsal üretimin devam ettiğini anlatan Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı İdris Özer, “Ovamızda mevsimine göre ürün yetiştirilmektedir. Çiftçimiz durmaksızın ürün yetiştirmektedir. Şuan ovamızda kışlık ürünlerin hasadı devam etmektedir. Kışlık ürünlerimiz taze taze pazarlara yerini almıştır” diye konuştu.

Doğduğu günden beri çiftçilikle uğraştığını dile getiren Elif Uysun, “40 yıldır halkımıza hizmet etmek ve ürün yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünlerin hepsi doğaldır, kesinlikle hormon yoktur. Yetiştirdiğimiz ürünleri pazarda satıyorum. İyi olsun diye çaba gösteriyoruz” dedi.

Üretici Mustafa Uysun ise, “Ürünlerimizin hepsi organiktir, halkımız ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tüketebilirler” şeklinde konuştu.

“Zehir değil, ıspanak yetiştiriyoruz”

Ispanak üreticisi Şefika Özcan yetiştirdikleri ıspanakları hasat edip, pazarlarda sattıklarını söyledi. Halkın Salihli Ovası'nda yetiştirilen ıspanağı gönül rahatlığıyla tüketebileceğini vurgulayan Özcan, “Ispanaklarımızda asla zehir yoktur. Biz zehir değil, ıspanak yetiştiriyoruz” dedi.

"Soğanlarımız güzel, fiyatları da güzel” diyen üretici Metin Fırtına, “Salihli soğan yatağıdır. Burada tonlarca soğan yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz soğanları Salihli pazarında sattığımız gibi, fazlalık ürünlerimizi de İzmir ve İstanbul'a gönderiyoruz. Allah'a bin şükür yetiştirdiğimiz ürünler elimizde kalmıyor. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Allah bereket versin” diye konuştu.

“Pazarlardaki ürünlerimiz günlük ve tazedir”

Salihli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı İdris Özer, “Salihli Ovamızın bereketli topraklarında kışlık ürünlerimiz yetiştirilmektedir. Yetiştirilen kışlık ürünler, Salihli'de kurulan pazarlarda satılıp, halkımızla buluşturulup, sofralardaki yerini almaktadır. Halkımızı pazar yerlerine davet ediyorum. Çünkü pazar yerindeki ürünlerimizin hepsi taze ve günlüktür. Şu an pazar yerlerinde sofralarımızın vazgeçilmez kışlık ürünleri olan lahana, karnabahar, pırasa, brokoli, taze soğan, marul gibi birçok ürün satılmaktadır. Bu ürünlerimiz ovamızda yetiştirilip, pazarlarımızda satılıp, halkımızla buluşturulmaktadır. Çünkü pazar yerindeki esnafımızın yüzde 60'ı üreticidir, pazarda kendi yetiştirdikleri doğal ürünlerini satmaktadır” dedi.

“Esnafımız ve üreticimiz kazansın”

Halkı pazar yerlerinden alışveriş yapmaya davet eden Başkan Özer “Vatandaşlarımız pazarlardan korkmasınlar, gönül rahatlığı ile alışverişini yapabilirler. Halkımızı zincir marketlerden değil, pazarlarımız ve şehir içindeki manavlardan alışveriş yapmalarını istiyoruz. Halkımız alışverişini yerel esnafımızdan yapsınlar, hem üreticimiz, hem de esnafımız kazansın” diye konuştu.