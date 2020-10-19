Manisalı cimlastikçiler uluslararası turnuvaya katılacak

Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun (FIG) İsviçre'de korona virüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek turnuvaya Türkiye'den 4 milli sporcu seçildi. 36 ülkenin yarışacağı turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Selin Özermiş, Yudum Atan, Okay Arsan ve Şimal Seyman katılacak. Sporcular turnuva öncesinde çalışmalarına Muradiye Spor Salonu'nda devam ediyor. 27 Ekim'de başlayacak olan turnuvayla ilgili değerlendirmede bulunan Antrenör Mehmet Ali Ekin, "Uluslararası Cimnastik Federasyonunun düzenlemiş olduğu Uluslar arası bir turnuva var. Bu turnuva da İsviçre'de olacak. 36 ülkenin katıldığı bir turnuva. Türkiye'den de 4 tane milli sporcu seçildi. Bunlar Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları. İsviçre'deki yarışma online olacak. Bu salonda çekimleri olacak. Kameralar, ışıklar uluslararası Jimnastik Federasyonunun istediği şekilde hazırlanacak. İlk 8'e kalanlar İsviçre'ye çağrılacak ve orada da finaller olacak. İlk yarışmamız 27-28 Ekim'de. Finaller de Kasım ayı sonunda İsviçre'de olacak. İnşallah güzel dereceler alacağız. İsviçre'ye gidersek de İstiklal Marşımızı okutup madalyamız ve kupamızla Manisa'mıza dönmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.