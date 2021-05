Manisalı cimnastikçiler dünya beşincisi oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un aerobik cimnastikte Milli Takıma seçilen sporcuları Belinay Yetişen, Okay Arsan ve Şimal Seyman, Dünya'nın en iyi cimnastikçileri ile yarışıp elemeleri geçerek finale kaldı. Finalde topladıkları 19.050 puanla Dünya beşincisi olan sporcular, gelecek adına umut verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, her branşta başarısıyla umut veriyor. 10 Nisan 2021 tarihinde Manisa'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girerek Tek Bayan, Tek Erkek, Çift ve Trio kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takım'a seçilen Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcuları Belinay Yetişen, Okay Arsan ve Şimal Seyman, Azerbaycan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip oldu. 21-22 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'ın Bakü kentinde yapılan Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası elemelerine katılan Belinay Yetişen, Okay Arsan ve Şimal Seyman üçlüsü, Dünya'nın en iyi cimnastikçileri ile yarışıp, elemeleri geçerek finale kalmaya hak kazandı.

Avrupa Şampiyonası için umut oldu

İlk defa Dünya arenasında boy gösteren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcuları, finalde topladıkları 19.050 puanla Dünya 5.'si olarak gelecek için umut verdi. Sporcularla gurur duyduklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, “Bu yarışma bundan sonra Eylül ayında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanma ve İstiklal Marşımızı Avrupa'ya dinletme adına umut oldu” dedi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un genç cimnastikçileri de, “En kısa zamanda İstiklal Marşı'nı okutup ülkemizi ve Manisamızı en iyi şekilde temsil ederek kulübümüzü ve başkanımızı gururlandıracağız” diyerek duygularını dile getirdi.