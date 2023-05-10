Manisalı çocuklar 11 şehrin anısına 11 fidan dikti

Fidanların büyüyüp gelişeceği gibi 11 şehrin de gelişeceği mesajı verilen etkinlikte çocuklara hem deprem eğitimi verildi hem de eğitimli köpeklerle gösteri sunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından “11 Şehir 11 Fidan Projesi” hayata geçirildi. Proje ile Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 18 Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve 5 bin 571 öğrenci 11 şehrin anısına bahçelerine 11 şehri simgeleyen fidan dikti. Her bir şehrin adının yer aldığı fidanlar öğrencilerin elleriyle toprakla buluşturuldu.

11 kentin isimlerinin verildiği projede hasar alan şehirlerin filizlerinden yeniden büyüyüp yeşereceği bilinci aşılandı. Proje ile köpek eğitim merkezinde eğitilen köpeklerle gösteri yapılırken, acil afet uzmanı eşliğinde depreme hazırlık eğitimi ile miniklere “Ben de minik Tarzanım” sertifikası verildi.

Proje hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak '11 Şehir 11 Fidan' projesi başlatılmıştır. Asrın felaketi büyük depreme ithafen başlattığımız projemizi diğer illere yayılmasını hedefliyoruz. Çocuk Kültür Sanat Merkezimizdeki 5 bin 551 çocuğumuzla başlattığımız ve Manisa'da bulunan diğer okulları da kapsayacak şekilde planladığımız etkinliklerle çocuklarımıza deprem bilinci oluşturmak, birlik ve beraberlik duygusunu aşılamak, sorumluluk duygusunu arttırmayı hedefliyoruz. 11 ilimizin isimlerini verdiğimiz fidanlarımızı ilgi ve hassasiyetle yeşerteceğimiz gibi illerimizin de el birliğiyle birlik ve beraberlik ile filizleneceği bilincini çocuklarımıza aşılayacağız. Bu çerçevede Köpek Eğitim Merkezimizde eğittiğimiz kahraman dostlarımızla köpek gösterisi, afet acil hazırlık uzmanı eşliğinde eğitimler ve fidan dikimi gerçekleştirdik. Çocuklarımıza ayrıca ‘Ben minik Tarzanım' sertifikası vererek doğa dostu yetişmelerini hedefliyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Köpek Eğitim Uzmanı Serhan Karabey Doğru, “Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak çevre ve doğa bilinci aşılamak amacıyla öğrencilerimizle yapmış olduğumuz 11 Şehir 11 Fidan projesine başladık. Bu projenin ilerleyen günlerde tüm Türkiye'ye yayılmasını bekliyoruz. Proje ile okullarımızı ziyaret ederek deprem bilinci ve deprem anında yapılması gerekenleri öğrencilerimize bilgiler veriyoruz. 11 şehrimize ithafen diktiğimiz 11 fidanla çocuklarımıza bu fidanların büyüyüp yeşereceği gibi kentlerimizin de yeniden filizlenip yeşereceği bilincini veriyoruz” diye konuştu.

Etkinlikte Köpek Eğitim Uzmanı Serhan Karabey Doğru, özel eğitimli köpeği Tarzan ile miniklere gösteri sundu.