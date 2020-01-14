Manisalı çocuklar karne sevincini tiyatro oyunuyla pekiştirecek

Türk masal kahramanlarının bir sahnede bulaşacağı ‘Bizimkiler' adlı tiyatro oyunu, 18 Ocak Cumartesi günü ilk gösterimiyle perde diyecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencilerinin sahne alacağı ‘Bizimkiler' adlı tiyatro oyunu, çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olarak, 18 Ocak Cumartesi günü perde açacak. Nasreddin Hoca, Keloğlan, Karagöz ve Hacivat gibi Türk Edebiyatı'nın önemli kahramanlarının bir sahnede buluştuğu oyun, çocuklarımıza önemli mesajlar veriyor. Bartu Kaan Şensoy'un yazıp yönettiği; Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencilerinin rol aldığı oyun, masalsı anlatımı ile doğa sevgisi, arkadaşlık, yardımlaşma gibi konuları ele alıyor. 18 Ocak 2020'de çocuklara karne hediyesi olarak prömiyer yapacak olan oyun, her Cumartesi saat 14.00'da Manisalı miniklerle buluşacak.