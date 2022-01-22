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Manisalı çocuklar Kış Bayramı Projesiyle ısınacak

Manisa İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi iş birliğinde "Bu Kış Çocuklara Bayram Olsun" sloganıyla "1 bot, 1 mont" kampanyası başlatıldı.

Manisa İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi iş birliğinde "Bu Kış Çocuklara Bayram Olsun" sloganıyla "1 bot, 1 mont" kampanyası başlatıldı. Kampanyaya Yunusemre 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve İmam-ı Azam 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında eğitim gören minik öğrenciler de kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla destek verdi.


İlçe müftülükleri ile hayırsever vatandaşların destek verdiği kampanya kapsamında temin edilen bot ve montlar, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor. Kampanyaya Yunusemre 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve İmam-ı Azam 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında eğitim gören minik öğrencilerden de destek geldi.


Kur'an Kursu Öğreticileri Asiye Keskin ve Eşin Gönültaş rehberliğinde projeye destek olan minik yürekler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları TDV Manisa Şubesi Kadın Kollarına bağışladı. Minikleri tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim eden TDV Manisa Şubesi Kadın Kolları Başkanı Nihal Yavuz, "Karne heyecanı yaşayan çocuklarımızın bu anlamlı katkısı bizleri çok mutlu mutlu etti." dedi.

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