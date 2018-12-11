Manisalı çocuklar Pette'yle hem eğlendi hem öğrendi

Manisa'da düzenlenen “Kerem Eser ile Pette Yollarda” çocuk oyununda minik misafirler hem eğlendi hem de öğrendi.

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde . PTT'nin tarihini ve yaptığı çalışmaları eğlenceli bir dille aktaran oyunu “Kerem Eser ile Pette Yollarda” minik seyircileriyle buluştu. PTT Bilgi Teknolojileri tarafından hazırlanan "Pette Yollarda" çocuklara PTT'ni tarihini ve yaptığı çalışmaları keyifli bir tiyatro oyunuyla anlattı. Forum Magnesia'da aynı gün saat 15.00 ve 17.00'de olmak üzere iki kez sahnelenen gösteriye yoğun ilgi gösteren minik ziyaretçiler, eğlenceli ve kaliteli zaman geçirme fırsatı yakaladı.