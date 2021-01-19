Manisalı dağcılar 2998 metrede

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık Şubesi sporcuları, 2021 yılının ilk ayında başarılı bir kış çıkışının ardından Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde bulunan 2998 metrelik Dedegöl Dağı'nda kulüp flamasını dalgalandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık Şubesi sporcuları, 2021 yılının ilk ayında başarılı bir kış çıkışı gerçekleştirdi. Sporcular Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde bulunan 2998 metre yüksekliğindeki Dedegöl Dağı'nda kulüp flamamızı dalgalandırdı. Toplam 34 sporcunun katıldığı faaliyet 1735 metre yükseklikteki Melikler yaylasında, kar altında çadırların kurulması ile başladı. Yapılan teknik toplantının ardından çadırlarında istirahata çekilen sporcuları geceyi zaman zaman yağan kar ve şiddetli rüzgarlarla birlikte geçirdi. Sabah 07.00'de 21 kişi olarak zirve için yola çıkan sporcular, zaman zaman hızı yaklaşık 40 kilometreyi geçen fırtına şeklindeki rüzgar ve kısa süreli yağan tipi şeklindeki kar yağışı altında tırmanışlarına devam etti. Tırmanış saat 12.30 civarında 18 sporcunun başarılı bir şekilde zirveye ulaşması ile sona erdi. Zirveye ulaşmayı başaran 18 sporcu arasında Kulübümüz Dağcılık flaması da zirve sevincini büyük bir gurur ile yaşadı. Kötü hava şartları sebebiyle zirve kalış süresinin çok kısa olduğu tırmanış faaliyeti, en son sporcuların 13.00'te zirveden ayrılması ile devam etti. Zorlu hava şartları ve kısmen buzlu zeminde yapılan iniş yaklaşık 16.30'da zirve yapan tüm sporcularım kamp alanına dönmesi ile başarılı bir şekilde tamamlandı.