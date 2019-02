Manisalı dağcılar çekirge ve böcek yedi

Yürüyüşte verilen mola sırasında Uzakdoğu seyahatinden yeni dönen Bekir Tangal tarafından getirilen çekirge ve böcekler konserve kutusuna konulup tereyağında kızartıldıktan sonra yenildi. Şarkılar, türküler eşliğinde halay çeken dağcılar keyifli bir gün geçirdi.

Her hafta sonu bir doğa yürüyüşü gerçekleştiren Spilos Dağcılık ve Trekking Kulübü 50 doğaseverin katılımıyla renkli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Spilos Dağcılık Kulübü Başkanı Mehmet Güllüpunar, "Çıkrıkçı-Gürlevik Şelalesi-Alahıdır Doğa yürüyüşümüzde her zaman olduğu gibi yine farklılıkları ve güzellikleri üyelerimizle, doğasever, çevreci dostlarla birlikte yaşadık. Öncelikle, yürüyüş öncesi ihtiyaç sahipleri için yaptığımız duyuruya ilgisiz kalmayarak evlerinde kullanmadıkları giysi, ayakkabı gibi eşyaları getiren üyelerimize teşekkür ediyorum. Getirdikleri eşyalar yerine ulaştırılmıştır. Çıkrıkçı köyündeki kahvaltı molasının ardından Gürlevik Şelalesi'ne yürüdük, burası doğanın insana her türlü güzelliklerini sunduğu, kayaların arasından şelalenin gürül gürül aktığı, insanın yaşama sevincini artıran, dinginlik veren bir yer. Şelaledeki fotoğraf çekme molasından sonra vadinin içinden yürüyüşümüze devamla, şu anda terk edilmiş durumda olan, sadece camisi bulunan eski Alahıdır köyünde öğle yemeği molası verdik. Halay ekibimiz en güzel oyunlarını oynadı. Şarkılar, türküler söylendi. Dostluğun, kardeşliğin, arkadaşlığın, dayanışmanın en güzel örnekleri yaşandı. Burada Uzakdoğu seyahatinden yeni dönmüş olan Bekir arkadaşımız dönüşünde hepimize yetecek kadar çekirge ve böcek getirmişti. Çekirge ve böcekleri konserve kutularına koyup tereyağında kızarttıktan sonra servise sundu. İster inanın, ister inanmayın tadı nefisti. Sadece çekirgelerin ayakları biraz acıydı. Bekir arkadaşımıza bu hizmetinden dolayı teşekkür ederim. Yürüyüşümüzü Alahıdır köyünde bitirdik. Etkinliğe katılan yöneticilerimize, üyelerimize, doğasever, çevreci dostlara doğaya ve çevreye gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.