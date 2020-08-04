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Manisalı dağcılar Süphan Dağının zirvesinde bayramı kutladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık Şubesi sporcuları, Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmir Bölgesi kulüpleri ile Kurban Bayramının ilk gününde, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin 3.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık Şubesi sporcuları, Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmir Bölgesi kulüpleri ile Kurban Bayramının ilk gününde, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin 3. büyük dağı olan Süphan Dağı'na tırmandı. Süphan Dağı zirvelerinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'un flamasını dalgalandıran sporcular, bu önemli tırmanışla birlikte Manisa'yı bir kez daha gururlandırdı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor'un dağcıları ve diğer kulüplerin sporcuları, Türkiye'nin 3'üncü yüksek dağı olan Süphan Dağı'na tırmanış programına; Bitlis ili Adilcevaz ilçesi Kışkıllı Köyü civarındaki kamp alanına çadırları kurarak başladı. 4 bin 58 metrelik tırmanış, Kurban Bayramı'nın ilk gününde gece yarısından sonra 01.00'da başladı. Dağcılar, sabah saat 09.13'de zirveye ulaşmayı başardı. Süphan Dağı zirvesinde kısa bir süre dinlenen dağcılar, zirve defterine kayıt yapıp, alanda fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Zorlu bir yürüyüş ile saat 16.00'da kamp alanına dönen sporcular, çadırları toplayıp araçlarla Adilcevaz ilçesine ulaştı. Türkiye'nin 3'üncü yüksek dağı olan Süphan Dağı'na tırmanışla ilgili olarak duygularını paylaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un dağcıları, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Manisa Büyükşehir Belediyespor flamasını zirvede dalgalandırdıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

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