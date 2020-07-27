Manisalı dağcılar, zirve tırmanışını sağlık çalışanlarına ithaf etti

Türkiye Dağcılık Federasyonu Manisa İl Temsilciliği bu yıl Manisa Tarzanı Anma Tırmanışının 4'üncüsünü gerçekleştirdi. Manisalı dağcılar, 26 Temmuz Pazar günü Bolkar Dağlarının en yüksek zirvesi olan 3.524 metre yüksekliğindeki Medetsiz'e başarılı bir tırmanış gerçekleştirerek tırmanışı pandemiyle başarılı bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına ithaf etti.

Manisalı Dağcılar bu yıl Manisa Tarzanı Anma Tırmanışının 4'üncüsünü gerçekleştirerek Bolkar Dağlarının 3 bin 534 metre yüksekliğindeki zirvesi olan Medetsiz tepesine tırmandı. Başarıyla gerçekleştirilen zirve tırmanışı ise pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

Manisa Dağcılık İl Temsilcisi Fuat Kuloğlu, “Manisa Tarzanı Ahmed Bedevi'yi anma etkinliğimiz sebebiyle bu yıl Medetsiz'e tırmandık. Zorlu tırmanışı Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ithafen gerçekleştirdik. Uzun bir tırmanışın ardından Bolkar Dağlarının 3.534 metre yüksekliğindeki Medetsiz Tepe'sine başarılı bir şekilde de ulaştık. Manisa'daki 7 dağcılık kulübünden, 31 lisanslı sporcu ve 2 antrenörün katılımıyla oluşan dağcı kafilesi, 25 Temmuz sabahı Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz köyüne vardı. Meydan Yaylası yakınlarındaki Karagöl'e yürüyüşe geçen ekip Karagöl kenarında kamplarını kurdu. Gece 01.00'de zirveye doğru harekete geçen dağcılar soğuk havanın etkisiyle zorlanmalarına rağmen sabah 09.00 civarı Medetsiz zirvesine vardılar. Bütün Dünya ve ülkemiz pandemi ile mücadele ediyor. Ancak sağlık çalışanlarının bu süreçteki insanüstü çabasını tüm sporcu arkadaşım ve ben takdir ediyoruz. Bu nedenle Medetsiz zirve tırmanışımızı başta doktorlarımız, hemşirelerimiz, laboratuvar çalışanları, hasta bakıcılar gibi tüm sağlık çalışanlarına ithaf ettik. Hem Ahmed Bedevi'yi anmak hem de sağlık çalışanları adına bu tırmanışa katılan Manisa Spil Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Sardes Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübü, Manisa Spilos Kültür ve Spor Kulübü, Olympos Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Turgutlu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Turgutlu Belediye Kültür Sanat ve Spor Kulübü sporcularına teşekkür ederim.” dedi.