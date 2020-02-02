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Manisalı depremzedelere çorba ikramı devam ediyor

Akhisar ve Kırkağaç’ta meydana gelen depremler sonrasında vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, evlerinin hasarlı olması nedeniyle çadırlarda ve belediyelerin misafirhanelerinde konaklayan depremzedelere çorba ikramını hafta sonu da sürdürdü.

Akhisar ve Kırkağaç'ta meydana gelen depremler sonrasında vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, evlerinin hasarlı olması nedeniyle çadırlarda ve belediyelerin misafirhanelerinde konaklayan depremzedelere çorba ikramını hafta sonu da sürdürdü.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, depremden etkilenen Musalar, Tütenli, Süleymanlı, İlyaslar ve Karakurt mahallelerinde depremzedelere çorba ikramında bulundu. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren tüm birimleriyle depremzedelerin yanında olan ve vatandaşa moral sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için seferber oldu. İkram edilen çorbalardan alan vatandaşlar, her zaman yanlarında olan Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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