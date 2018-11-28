Manisalı emlakçılar kamera eşliğinde sınavda

Manisa'da emlak müşavirleri 5 Haziran 2018'de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında kamera eşliğinde sınava girdi.

5 Haziran 2018'de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre emlakçılık mesleği sadece yetki belgesi olanlar tarafından yapılacak ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek. Manisa Esnaf Sanatkarlar Odası ve Emlak Müşavirleri Derneği ile UNIVERSAL Belgelendirme firması işbirliğiyle Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Belgelendirme ve bilgilendirme kursları ve sınavlarında ilk etap tamamlandı. İlk etapta 50 kişi sınava girerken sınavların 3 aşaması teorik, kalan iki aşaması da performansa dayalı olarak yapıldı. Teorik sınavlar 25 kişilik iki ekip halinde yapılırken, pratik olan karşılıklı mülakat şeklinde olan sınavda ise adaylar kamera eşliğinde sınava girdi. Sınavlar Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gayrimenkul Komitesi Başkanı Ayhan Üstünel, UNIVERSAL Belgelendirme usta öğreticisi Murat Dumlu eşliğinde gerçekleştirildi.

"Emlak sektöründe bir devrim"

Emlak sektöründe bir devrimin yaşandığını ifade eden Ayhan Üstünel, “Artık bu mesleği 5 Haziran 2018'in sonrasında herkesin yapamayacağı bir duruma gidiyoruz. Dolaysıyla daha uluslar arası akredite olmuş nitelikli ve belgeli insan gücünü artırmak amacıyla yapılmış seviye 4 ve seviye 5 dediğimiz emlak danışmanı ve sorumlu emlak danışmanı kategoriler açıldı sektörde. Bu belgeler eşliğinde alınacak olan yetki belgeleriyle artık bu iş yapılıyor olacak. Tapu dairesi de bunu soracak. İlan portalları da bunu soracak. Dolaysıyla bu geçiş sürecinde Ticaret Bakanlığı 1,5 yıl tanıdı. Bu süreç içerisinde insanların alması gereken seviye 4 ve seviye 5 belgelerini bir sınavla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek suretiyle ilk derken şu toplu halde bir odanın eşliğinde yapılmış olan ilk sınavımızı yapmaktan ve bunu Manisa'da yapmaktan dolayı mutluyuz. Başkanımız Bahattin Akyüz'e teşekkür ediyorum.” dedi.

Eğiticilerden Murat Dumlu ise, “Önce teorik eğitim verildi, ardından 5 aşamalı sınav yapıldı. Sınavların 3 aşaması teorik, kalan iki aşaması da performansa dayalı olarak yapıldı. Teorik sınavlar 25 kişilik iki ekip halinde gerçekleştirildi toplamda 50 kişi. Pratik olan karşılıklı mülakat şeklinde olan sınavda ise adaylarımızı tek tek aldık. kamera eşliğinde sınavlar gerçekleştiriliyor. Kapalı zarflarda sorularımız geliyor. Kamera kayıtları bitmeden yeni kapalı zarflarla kapatılıp genel müdürlüğe gönderiliyor. Oradan da tekrar bir incelemeden geçiyor. İncelemeden geçtikten sonra başarılı adaylar için MYK'ya (Mesleki Yeterlilik Kurumu) başvuru yapılıyor. Ve MYK'dan belgelerimiz geliyor” diye konuştu.

"Belgeyi herkesin almasını arzuluyoruz"

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, sınavların Çarşamba günü başladığını ve cumartesi akşamına kadar devam ettiğini açıkladı. Sınava katılan bütün üyelerin başarılı olmasını istediklerini belirten Akyüz, “Almakla zorunlu olduğumuz bu belgeyi herkesin de almasını arzuluyoruz. Bundan sonra ikinci etaplarımız başlayacak. Manisa'da 400-450 civarında emlakçımız var. 5 Haziran'dan önce olanlar için muafiyet hakkı olanlar var. Ama biz yine onlara diyoruz ki bizden yani kurumlardan alınan belgeler geçerli oluyor. Denetimler Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Belki şuanda mevcut belgeler yeterli olabilir ama ileride yeterli olmayabilir onlara söylüyoruz. Seviye 4, seviye 5 belgesinin herkesin almasını istiyoruz. Bu belge sadece Manisa için değil Türkiye geneli ve yurtdışında da geçerli bir belgedir. Alınan belgelerin 5 yıl geçerli süresi bulunuyor” diye konuştu.