Manisalı fotoğrafçılar Pamukkale'de eğitim aldı

Sadece Türkiye için değil aynı zamanda dünyanın en güzel yerlerinden biri sayılan travertenler ile Hierapolis Antik Kentini fotoğraf eğitmenleri eşliğinde fotoğraflayan grup, Pamukkale ile Karahayıt arasında kalan bölgedeki gelincik tarlasında uygulamalı fotoğrafçılık eğitimlerinin 4'üncüsünü aldı. Uygulamalı eğitimde, gençlere gelincik tarlasında dron fotoğrafçılığı ve video çekimi konusunda da eğitim verildi.

Yerinde eğitim çalışmaları devam edecek

Uygulamalı Fotoğrafçılık eğitimi için UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasına alınmış olan travertenlere gezi düzenlediklerini kaydeden Anadolu İrfanı Derneği Başkanı Mehtap Şirin, derneğin Genç Akademi birimiyle Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık atölyesinde yer alan eğitmen Turgay Duyar ile Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Hierapolis Antik Kentinde uygulamalı eğitim yaptıklarını kaydeden Şirin, “Gençlerimize grafik tasarım, fotoğraf ve video çekimi konusunda en son teknolojiyle, tüm aksesuarlarla, en son gelişmiş yöntemlerle eğitim ve öğretim için değişik mekanlarda çekimler yapmak üzere Pamukkale'ye geldik. Dron ile fotoğraf ve video çekimi eğitimi için buradayız. Gençlerimiz gelincik tarlasında dron ile fotoğraf ve ve video çekimi eğitimi aldı. Hocalarımızla birlikte gençlerimize daha iyi öğretebilmek adına değişik çekim metotları kullanıyoruz. Gençlerimizin büyük ilgisi var ve öğrenmeye odaklılar. Bizlerde onlarla olmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Şirin, Genç Akademi birimiyle uygulamalı eğitim gezilerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.