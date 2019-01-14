Manisalı galericiler belgelerini aldı

Manisa'da oto alım satım işiyle uğraşan esnaflar ile galericiler sitesi esnafları Motorlu Kara Taşıt Alım Satım Danışmanları Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıt Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 belgelerini düzenlenen törenle aldı.

Manisa'da Galericiler Sitesi esnafları ve oto alım satım işiyle uğraşan esnaflar kayıt dışı satış yapılmasının önüne geçilmesi için çıkarılan yasa gereği Motorlu Kara Taşıt Alım Satım Danışmanları Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıt Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 belgelerini aldı. Yetkili bir firma tarafından Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda düzenlenen eğitimlerin ardından sınav sonrası belge almaya hak kazanan 59 esnaf için tören düzenlendi. Düzenlenen törende konuşan Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, belgeler ile kayıt dışı ve haksız kazancın önüne geçileceğini belirterek, "Mesleki Yeterlilik Kurumu kanunu çerçevesinde 2019 Ağustos ayında sonra motorlu kara taşıt alım satım danışmanları seviye 4 ve motorlu kara taşıt alım satım sorumlusu seviye 5 belgeleri olmayanlar araç alım satımı yapamayacak. Esnafımızın ağustos ayından sonra mağduriyet yaşamamaları için Galericiler Sitesi Başkanımız Feridun Gökçöl'ün de katılımlarıyla yetkilendirilmiş firma tarafından Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak protokol imzaladık. Yapmış olduğumuz protokol ile odamız salonunda eğitime tabi tutulup sınava katılım sağlayan seviye 4 ve seviye 5 almak adına yapmış olduğumuz çalışma ile esnafımızın ilgisiyle şu ana kadar 70'e yakın oto alım satım ve galerici esnafımız bu seminerlere katılmıştır. Katılımlarını sağlayan galericilerimizden 59 kişi sınavı başarıyla tamamlamış ve sertifikalarını almaya hak kazanmışlardır. Bu belgeler ile oto alım satımlarda sorun yaşanmayacak. Belgesi olmayan kayıt dışı çalışmanın ve haksız kazancın da önüne geçilebileceği aşikardır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından esnaflara belgeleri verildi. Törene esnafların yanı sıra Manisa Galericiler Sitesi Başkanı Feridun Gökçöl de katıldı.