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Manisalı gazeteciler ile kurum müdürleri yeşil sahada karşılaştı

Manisa’da görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri, Manisa Valisi Ahmet Deniz’in de katılımıyla kurum müdürleri ile yeşil sahada maç yaptı.

Manisa'da görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri, Manisa Valisi Ahmet Deniz'in de katılımıyla kurum müdürleri ile yeşil sahada maç yaptı.


Manisa Tarım İl Müdürlüğü futbol sahasında gerçekleşen müsabakada gazeteciler aralarında Vali Ahmet Deniz, TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Tarım İl Müdürü Metin Öztürk'ün de yer aldığı takımla karşılaştı. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Murat Yalçın'da, gazetecilerin takım kaptanı olarak yer aldığı sahada, kurum müdürlerinin en skorer ismi Vali Ahmet Deniz oldu. Gazeteciler arasında Ersan Erdoğan attığı goller ve oynadığı futbol alkış topladı.


Renkli görüntülere sahne olan maçı kurum müdürleri 8-3 kazandı.


Maç sonunda kazanan dostluk olurken, tüm oyunculara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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