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Manisalı genç, yaralı kumruya sahip çıktı

Manisa’da çalıştığı iş yerinin bahçesinde yaralı halde bulduğu yavru kumruya sahip çıkan genç, tedavisinin ardından kumruyu yeniden doğaya salmaya hazırlanıyor.

Manisa'da çalıştığı iş yerinin bahçesinde yaralı halde bulduğu yavru kumruya sahip çıkan genç, tedavisinin ardından kumruyu yeniden doğaya salmaya hazırlanıyor.


Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Muttalip Erdoğan isimli genç, iş yerinin bahçesinde yavru kumru gördü. Eliyle tuttuğu kumrunun yaralı olduğunu fark eden genç, kumruya önce su verdi. Kumruya sahip çıkan genç, iş yerinde kumruya bakmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte iş yeri kapanan genç, kumruya evde bakmaya başladı. Genç, sağlığına kavuşan kumruyu yeniden doğaya salmaya hazırlanıyor.


Muttalip Erdoğan, “Yavru kumruyu ofisimizin kapısının önünde gördüm. Yaralı bir haldeydi. Yemini ve suyunu vererek iyi hale getirdim. İlk gördüğümde çok hareketsizdi. Şu an durumu biraz daha iyi. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için evde bakmaya başladım. Durumunda iyileşme olduğu için 2 gün içerisinde doğaya salacağım” diye konuştu.

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