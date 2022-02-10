Manisalı görme engelli judocular Aydın'da madalya hedefliyor

Manisalı görme engelli judocular, 11-13 Şubat tarihlerinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılacak olan Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Şampiyonada Manisa'yı temsilen Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü, Manisa Spil Engelliler Spor Kulübü ve Şehzadeler Görme Engelliler Spor Kulübü'nden toplam 22 sporcu mücadele edecek. Antrenör Halil Atmaca yönetiminde istekli çalışan judocular, yoğun bir temponun ardından hazırlıklarını tamamladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyonada mücadele edecek tüm sporcu ve antrenörlere başarılar dileyerek, "Görme engelli judocularımız, bugüne kadar azimle çalışarak örnek başarı öykülerine imza attı. Gurur duyduğumuz kardeşlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Görme Engelliler İl Temsilcisi Mehmet Göktaş da Aydın'dan madalyalarla döneceklerine inandıklarını belirterek, "Bizlere desteklerini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e ve Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök'e teşekkür ederiz." dedi.