Manisalı hayırsever genç iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesinin kurucu Başkanı, 25. dönem AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Abdullah Tekin, uzun süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Beyin kanaması şüphesi ile 11 Ocak günü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan iş adamı Abdullah Tekin, buradaki ilk müdahalenin ardından 2 gün sonra İstanbul Medipol Hastanesi'ne sevk edilmiş, yapılan ameliyatın ardından uyutularak tedavisine devam edilmişti.

Hafız olan ve her Ramazan ayında hatimle teravih namazı kıldıran sevilen iş adamı Abdullah Tekin, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camiinde öğle namazını müteakip Manisa Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualar ve tekbirler eşliğinde Kırtık Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti Manisa İl Başkanvekili Emre Şener, AK Parti, MHP ve İYİ Parti ilçe başkanları, daire müdürleri, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, iş dünyasının önde gelen isimleri, Abdullah Tekin'in babası Prof. Dr. Muhammed Turan Tekin ve ailesi ile çok sayıda seveni katıldı.

Abdullah Tekin Kimdir

Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2002 yılında mezun olan ve 2004 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden yüksek lisansını alan Abdullah Tekin ticari hayatına 2003 yılında Manisa'da kurduğu inşaat firmasıyla başladı. Abdullah Tekin, 2012 yılında MÜSİAD Manisa Şubesi Kurucu Başkanlığını üstlenirken, çok sayıda dernek ve vakıfta görev alarak hayır işlerinde de bulunuyordu. İngilizce bilen Abdullah Tekin evli ve üç çocuk babasıydı.