Manisalı iki judocuya milli görev

Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcularından Hilal Öztürk ve Şilan Bitgin, Romanya'da gerçekleştirilecek olan Ümitler Avrupa Kupası'nda milli formayı giyecek.

Ümitler Avrupa Kupası, 4-5 Mayıs tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek. Romanya'nın Cluj Napoca Kentindeki Avrupa Kupasına nisan ayında Çekya'nın Teplice kentinde yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası ile Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda, +70 kilogramda Türkiye'ye altın madalya kazandıran Salihli Belediyespor Judo Takımı'nın başarılı sporcularından Hilal Öztürk ile Salihli Belediyespor Judo Takımı'ndan Şilan Bitgin'nde katılacak. Salihlili Judocular Öztürk ve Bitgin, Ümitler Avrupa Şampiyonası'ndan Türkiye'ye alın madalya kazandırmak istiyor.

Türkiye'yi ay-yıldızlı forma ile Çekya ve Almanya'da altın madalya kazandırdığını ifade eden milli judocu Hilal Öztürk, Romanya'dan da Türkiye'ye altın madalya kazandırmak istediğini söyledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'da milli judocu Hilal Öztürk ve Şilan Bitgin'e Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi.