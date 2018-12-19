Manisalı işverenler en çok metal mamulleri işçisi arıyor

Manisa'da yapılan işgücü piyasa analizinde işverenlerin en çok metal mamulleri montaj elemanı aradığı, inşaat işçisi meslek dalında ise ilginin azaldığı ortaya çıktı.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü 2018 yılı içerisinde yapılan iş gücü piyasa analizi sonuçlarının kamuoyu ile paylaştı. Çalışma ve İş Kurumu Müdür Vekili Eşref Aslan, iş gücü piyasası analizi ile birlikte iş gücü piyasasının ihtiyacı olan meslek gruplarının fotoğrafını çektiklerinin ifade etti. İl Müdür Vekili Aslan, "İşgücü piyasa analizini her yıl yapıyoruz. 2018 yılı Mayıs ve Haziran aylarında iş ve meslek danışmanlarımız bu analizi gerçekleştirdi. Bin 275 iş yeri ziyaret edildi. Özellikle işgücü piyasasının resmini çektik. Manisa ili genelinde en fazla talep gören meslekler, açık işgücü olan meslekler, revaçta olan meslekler ortaya çıktı. 20 ve üstü eleman çalıştıran işyerlerinde yüzde 27.9 oranında açık iş olduğu belirlendi" diye konuştu.

Çalışma ve İş Kurumu Müdür Vekili Aslan, yapılan iş gücü piyasa analizinde çıkan sonuçlar hakkında bilgi vererek, en çok talep edilen açık iş gurubunda metal mamullerinin başta geldiğini ifade etti. İl Müdür Vekili Aslan, “En çok talep edilen açık işler metal mamuller montaj işçisi, plastik enjeksiyon ve beden işçisi oldu. Aynı şekilde işvereninin talep ettiği ancak bulmakta zorlandığı meslekler ise metal mamuller montaj işçisi, monitör, düz dikiş makineci, forklift operatörü ve güvenlik görevlisinde eleman temininde güçlük çekildi. İstihdamda artış ve azalış olan meslekler de var. İmalat ve toptan perakende ticaret mekanize kazı operatörlüğü, beden işçisi ve metal mamuller montaj işçisi mesleklerinin revaçta olduğu, istihdamında ciddi artışlar olduğu gözlenmekte. Özellikle inşaat alanıyla ilgili tünel kalıpçısı, ahşap kalıpçı ve soğuk demirci mesleklerinde de birtakım talep azalması olduğu gözlenmektedir. Metal montaj işçisi en fazla talep edilen ve temininde de güçlük çekilen meslekler arasındadır. 2019 yılı başında faaliyet raporumuzu oluştururken bu meslekleri göz önünde bulunduracağız. Hangi mesleklerde daha çok ihtiyaç varsa, 2019 yılı planımızı bu yönde yapacağız” dedi.

Teknolojiyle birlikte mesleklerinde değiştiğini dile getiren İl Müdür Vekili Aslan, özellikle sanayi 4.0 için ara elamanlar yetiştirmeye başladıklarını vurguladı. İl Müdür Vekili Aslan, “Dijitalleşmeyle birlikte mesleklerle de ciddi anlamda bir değişim söz konusu. Sanayi 4. 0 dediğimiz bilişim sektörünün revaçta olduğu günümüzde ciddi bir yapılanma içine girildi. Ancak 2018 yılı işverenlerimizden bu yönlü ciddi bir talep gelmemektedir. Fakat biz hazırlıklı olmak adına işverenlerin taleplerini göz önünde bulundurarak sanayi 4.0 dediğimiz mesleklere yönelik bir takım hazırlıklar yapıyoruz. Arge kursları düzenleyerek, ara eleman yetiştirmekteyiz. İşverenin talebi olmadan bu elemanları hazır hale getirelim” ifadelerini kullandı.