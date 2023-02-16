Manisalı itfaiyeciler deprem bölgesinden dönüyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ilk depremin hemen ardından AFAD'ın yönlendirmesiyle 6 Şubat'ta Osmaniye'ye giden ve devamında Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, görevini tamamlamasının ardından Manisa'ya doğru yola çıktı. Deprem bölgesine görevlendirilen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, itfaiye ekibini uğurlarken, tüm Türkiye'yi derinden etkileyen depremin ardından gösterdikleri özverili çalışmalar için ekibe teşekkür etti.

06 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hızla harekete geçerek deprem bölgesine doğru yola çıktı. Gün içerisinde saat 13.24'de Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki depremin gerçekleşmesiyle tüm Türkiye derin bir üzüntüye hapsolurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi depremin etkilediği illerden olan Osmaniye'de AFAD'ın yönlendirmesi ile arama kurtarma çalışmalarına başladı. Osmaniye'de 5 günlük arama kurtarma çalışmalarının ardından depremin etkilediği Adıyaman'a yönlendirilen ekipler, Besni ilçesinde umut bekleyen canların enkaz altından kurtarılması için görevli ekiplerle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Tüm Türkiye'nin dakika dakika takip ettiği deprem bölgesinde 10 gündür aralıksız bir şekilde çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, deprem bölgesinde görevini tamamlayarak Manisa'ya geri dönüş için yola çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerini, deprem bölgesinde görevlendirilen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz uğurladı. Vali Ayaz, tüm Türkiye'yi derinden etkileyen depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerinde gösterdikleri özverili çalışmalar için itfaiye ekiplerimize teşekkür etti.

“Umut olmak için çalıştık”

Deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgiler veren İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Depremin olduğu ilk andan itibaren harekete geçerek, görevlendirildiğimiz Osmaniye'ye geldik. Burada 5 gün süren çalışmaların ardından Adıyaman ilçesine geçtik. 10 günlük bu süreçte tüm Türkiye'de olduğu gibi depremin yıkıcı izleri karşısında bir yardım bekleyen vatandaşlarımıza umut olmak için çalışmalarımızı sürdürdük. Deprem bölgesindeki görevimiz tamamlandı. Elimizden gelen tüm çabayı burada çalışan ekiplerle birlikte gösterdik. Vatandaşlarımız acılı günlerinde olmalarına rağmen özverili çalışmalarımız için ayrı ayrı teşekkür ettiler. Bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim bizleri böyle afetlerden korusun” diye konuştu.