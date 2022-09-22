İhlas Haber Ajansı

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Manisalı itfaiyeciler Marmaris'te yangınla mücadele ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek amacıyla, AFAD Başkanlığının görevlendirmesiyle bölgeye gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek amacıyla, AFAD Başkanlığının görevlendirmesiyle bölgeye gitti. Yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için Türkiye seferber oldu. AFAD Başkanlığının görevlendirmesiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de bölgeye intikal etti. Hızla söndürme çalışmalarına dahil olan büyükşehir itfaiyesi, koordineli bir şekilde yangının kontrol altına alınabilmesi adına çalışmalara destek verdi. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın da yer aldığı bölgede, yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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