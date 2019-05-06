Manisalı Judocu Avrupa Şampiyonu

Romanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda tüm rakiplerini yenen Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcusu Hilal Öztürk, +70 kiloda Avrupa Şampiyonu olup, Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı.

Ümitler Avrupa Kupası, Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde gerçekleştirildi. Türkiye'yi Ay yıldızlı forma ile temsil eden +70 kiloda Hilal Öztürk, ilk turu maç yapmadan bay geçti. Sırasıyla Sırp, Romen, İtalyan rakiplerini geride bırakarak finale adını yazdıran Öztürk, finalde Moldovalı O. Diacenco ile karşılaştı. Öztürk, müsabakayı ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Öztürk, nisan ayında Çekya'nın Teplice kentinde yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası ile Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda, +70 kilogramda Türkiye'ye altın madalya kazandırmıştı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, Çekya ve Almanya'dan sonra Romanya'da Türkiye'ye Ay yıldızlı forma ile altın madalya kazandıran Hilal Öztürk'ü tebrik etti.