İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Manisalı judocu Hilal Öztürk, Avrupa şampiyonu oldu

Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Ümitler Avrupa Kupası’nda Manisa’nın Salihli ilçesi Belediyespor Judo Takımı’nın başarılı judocusu Hilal Öztürk altın madalya kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Ümitler Avrupa Kupası'nda Manisa'nın Salihli ilçesi Belediyespor Judo Takımı'nın başarılı judocusu Hilal Öztürk altın madalya kazandı.


Ümitler Judo Şampiyonası, 32 ülkeden 236 kadın ve 352 erkek judocunun katılımı ile Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı. Türkiye'yi Ay yıldızlı forma ile temsil eden +70 kilogramda Hilal Öztürk, ilk turu maç yapmadan geçti. Alman, Fransız ve Hollandalı rakiplerini ippon ile yenen Öztürk adını finale yazdırdı. Salihlili judocu Öztürk, finalde de Brezilyalı A. Santos'u da ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Almanya'da birincilik kürsüsüne çıkan başarılı judocu Hilal Öztürk, Çekya'nın Teplice kentinde yapılan Ümitler Avrupa Kupası'nda da, +70 kilogramda Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşatmıştı.


Başarılı judocu ile gurur duyduklarını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Çekya'dan sonra Almanya'da ülkemizi altın madalya kazandıran judocumuz Hilal Öztürk'ün başarısı göğsümüzü kabarttı. Almanya'da Türk Bayrağı'nı dalgalandıran sporcumuz Hilal Öztürk ile gurur duyuyoruz. İnşallah sporcumuz Öztürk daha büyük başarılara imza atacaktır” dedi.


Başkan Kayda, bu başarıda büyük pay sahibi olan Judo Antrenörleri Oktay Ayaz ve Özlem Akın Ayaz'ı tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.