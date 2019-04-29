Manisalı judocu Hilal Öztürk, Avrupa şampiyonu oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Ümitler Avrupa Kupası'nda Manisa'nın Salihli ilçesi Belediyespor Judo Takımı'nın başarılı judocusu Hilal Öztürk altın madalya kazandı.

Ümitler Judo Şampiyonası, 32 ülkeden 236 kadın ve 352 erkek judocunun katılımı ile Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı. Türkiye'yi Ay yıldızlı forma ile temsil eden +70 kilogramda Hilal Öztürk, ilk turu maç yapmadan geçti. Alman, Fransız ve Hollandalı rakiplerini ippon ile yenen Öztürk adını finale yazdırdı. Salihlili judocu Öztürk, finalde de Brezilyalı A. Santos'u da ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Almanya'da birincilik kürsüsüne çıkan başarılı judocu Hilal Öztürk, Çekya'nın Teplice kentinde yapılan Ümitler Avrupa Kupası'nda da, +70 kilogramda Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşatmıştı.

Başarılı judocu ile gurur duyduklarını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Çekya'dan sonra Almanya'da ülkemizi altın madalya kazandıran judocumuz Hilal Öztürk'ün başarısı göğsümüzü kabarttı. Almanya'da Türk Bayrağı'nı dalgalandıran sporcumuz Hilal Öztürk ile gurur duyuyoruz. İnşallah sporcumuz Öztürk daha büyük başarılara imza atacaktır” dedi.

Başkan Kayda, bu başarıda büyük pay sahibi olan Judo Antrenörleri Oktay Ayaz ve Özlem Akın Ayaz'ı tebrik etti.