Manisalı judocular Denizli'de fırtına gibi esti

Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvasında mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyesporun judocuları 4 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya ve takım halinde 1.'lik kupasını almayı başardı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, 5. Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası'na, Manisa Büyükşehir Belediyespor judo takımı da katıldı. 3 misafir ülke olmak üzere 11 il ve 18 takımdan 168 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, yeşil-beyazlı judocular fırtına gibi esti. Rakiplerine minderi adeta dar eden yeşil-beyazlı judocular, 4 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak Manisa'ya döndü. Takım halinde de 1. olmayı başaran sporcuları kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, “Katıldığı turnuvalarda kazandıkları başarılarla bizleri gururlandıran, sporcularımız önemli bir başarıya daha imza attı. Denizli'de düzenlenen bu önemli spor organizasyonunda fırtına gibi esen sporcularımız takım halinde 1. olmayı başardı. Tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Manisalı judocularda Zilan Ertem 40 kilogramda 1., Gülşen Tanrıkulu 44 kilogramda 1., Dilara Tokgöz 63 kilogramda 1., Belinay Beyza Gökkaya 70 kilogramda 1., Öznur Efe +70 kilogramda 2., Ümit Çırpan 50 kilogramda 3., Ecrin Güneş 52 kilogramda 3., İsmail Durbak 73 kilogramda 3., Zübeyir Talha Polat +90 kilogramda 3. oldu.