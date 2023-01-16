Manisalı Judocular Isparta'dan 15 madalya ile döndüler

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Isparta'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakalarında Manisalı Judocular 15 madalya.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Isparta'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakalarında Manisa'dan katılan judocular büyük bir başarıya imza attı. 4 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 15 madalya kazanan Manisalı judocular şubat ayında Kayseri'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Isparta'da elde ettikleri madalyalarla bizleri gururlandıran sporcularımıza şubat ayında Kayseri'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" dedi.

Alınan dereceler şöyle: 48 kiloda birinci Zilan Ertem, 50 kiloda birinci Kerem Şayık, 57 kiloda birinci Fulya Ergen, +70 kiloda birinci Irmak Ceylin Güçtekin, 52 kiloda ikinci Pınar Boğa, 57 kiloda ikinci Sezin Recepçe, 73 kiloda ikinci Abdülkadir Atılgan, 90 kiloda ikinci Sami Yusuf Çiçek, 40 kiloda üçüncü Ayla Akkaya, 50 kiloda üçüncü Ömer Faruk Pınar, 55 kiloda üçüncü Batın Emre Özdemir, 63 kiloda üçüncü Buse Yüksel, 73 kiloda üçüncü İsmail Durbak, 63 kiloda üçüncü Kerimenur İşbecer, +70 kiloda üçüncü Güner Kıymet Diker